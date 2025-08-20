El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 27 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 24 grados a las 02:00 y 23 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, se prevé un repunte en el termómetro, que alcanzará los 19 grados, aumentando progresivamente hasta llegar a los 34 grados a las 18:00. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, donde se recomienda tomar precauciones ante el calor.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En la madrugada, la humedad se encuentra en un 24%, aumentando gradualmente hasta un 70% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a descender, situándose en un 38% a las 20:00, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a 26 km/h a las 13:00. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 07:44 y el ocaso a las 21:09, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, hoy en Tomares se anticipa un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas de mayor calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.