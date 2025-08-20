El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una luminosidad óptima para realizar actividades al aire libre.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 19 y 34 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 20 grados a las 6:00 a.m., y subiendo gradualmente hasta llegar a los 34 grados en las horas más cálidas de la tarde, alrededor de las 5:00 p.m. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para el calor, especialmente en las horas centrales del día, utilizando ropa ligera y manteniéndose hidratados.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 24% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 57% por la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más soportable, aunque se recomienda evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste con velocidades que variarán entre 7 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares en parques.

El amanecer se producirá a las 7:44 a.m. y el ocaso será a las 9:09 p.m., lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. La combinación de un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado promete un día agradable para todos los habitantes de San Juan de Aznalfarache. Se aconseja a la población que aproveche al máximo este clima favorable, manteniendo siempre precauciones ante el calor y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.