El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día soleado ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a las 08:00 horas, antes de comenzar a subir nuevamente.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, con un pico de 35 grados entre las 16:00 y las 19:00 horas. Este calor será acompañado por una ligera brisa proveniente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 18 km/h, lo que ayudará a mitigar la sensación térmica. Sin embargo, es recomendable que los habitantes y visitantes de La Rinconada tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 23% a medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 72% en la mañana. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en ninguna parte del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El viento, aunque presente, será moderado, con ráfagas que alcanzarán hasta 23 km/h en la tarde. Este viento del sur puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas.

El orto se producirá a las 07:44 y el ocaso a las 21:09, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.