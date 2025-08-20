El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar un mínimo de 21 grados en las primeras horas de la tarde.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados entre las 16:00 y las 18:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 43% y el 68%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Puente Genil se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que variarán entre 6 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener precaución con los objetos sueltos en exteriores, ya que el viento podría causar que se desplacen.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no hay que preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

Los atardeceres en Puente Genil son siempre un espectáculo, y hoy no será la excepción. Con el ocaso programado para las 21:05 horas, los residentes podrán disfrutar de un hermoso crepúsculo, ideal para cerrar el día con una caminata o una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Puente Genil se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, puede ofrecer un respiro del calor. Es un día para aprovechar al máximo las actividades al aire libre y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.