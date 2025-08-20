El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, se presenta en Priego de Córdoba con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 21 grados a las 02:00 y 20 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, se prevé un repunte en las temperaturas, que alcanzarán los 15 grados, aumentando progresivamente hasta llegar a un máximo de 29 grados entre las 17:00 y las 19:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se mantendrá en torno al 46%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 65% a las 06:00. A medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, situándose en un 38% a las 11:00 y bajando aún más a un 22% en las horas centrales de la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 3 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 14:00 y las 16:00, alcanzando hasta 39 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas en la localidad.

El orto se producirá a las 07:37 y el ocaso será a las 21:02, brindando un amplio margen para disfrutar de las horas de luz. En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará más placentera la experiencia al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.