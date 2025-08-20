El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 15 grados a las 08:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados entre las 16:00 y las 18:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Comenzando en un 28% a medianoche, la humedad irá aumentando a lo largo de la mañana, alcanzando un 80% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 20% durante las horas más cálidas del día. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que será un día seco y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 23 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente por la tarde. Las ráfagas máximas se registrarán en torno a las 17:00 horas, alcanzando hasta 34 km/h. Este viento moderado proporcionará un alivio refrescante en las horas más calurosas del día, haciendo que la temperatura se sienta más agradable.

No se anticipan lluvias en ninguna parte del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por el mal tiempo. Los habitantes de Pozoblanco pueden disfrutar de un día soleado, perfecto para paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

En resumen, el tiempo de hoy en Pozoblanco se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que la jornada sea muy placentera. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el verano antes de que se inicie el cambio de estación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.