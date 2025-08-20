El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.
A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 22 grados a las 04:00 y 20 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, comenzará un ascenso que culminará en una máxima de 35 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% a la medianoche y disminuyendo a un 49% a las 04:00. A medida que la temperatura aumenta, la humedad también experimentará una caída, alcanzando un 35% a las 13:00. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h a las 17:00. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.
No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.
El orto se producirá a las 07:41 y el ocaso a las 21:07, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. En resumen, Palma del Río experimentará un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.
