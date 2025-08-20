El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

Hoy, 20 de agosto de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para disfrutar de un día completamente despejado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 26 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 33 grados en las horas centrales del día. Este clima soleado es ideal para actividades al aire libre, así que no olvides aplicar protector solar si planeas salir.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo hasta un 28% en la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que el día sea más agradable. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con una velocidad que oscilará entre 8 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 49 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante tener precaución, ya que las ráfagas pueden ser intensas en ciertos momentos del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que tienen planes al aire libre, como picnics, paseos o actividades deportivas.

A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol alrededor de las 21:09. La noche se presentará fresca y agradable, ideal para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo bajo las estrellas.

En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, ofrecerá un alivio del calor. Aprovecha este día soleado y mantente hidratado mientras disfrutas de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.