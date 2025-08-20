El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Osuna, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 27 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a 26 grados a las 02:00 horas.

A medida que avance la jornada, las temperaturas continuarán su descenso, alcanzando los 24 grados a las 04:00 horas y 23 grados a las 05:00 horas. Sin embargo, a partir de las 08:00 horas, se prevé un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 31 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, estabilizándose en torno a los 29 grados a las 20:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% a las 00:00 horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 38% a las 21:00 horas. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco durante las horas más calurosas, lo que será un alivio para los habitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 21 y 28 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección oeste, alcanzando velocidades de hasta 39 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa será un factor refrescante que ayudará a mitigar el calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, Osuna disfrutará de un día ideal para actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa agradable. Es un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades veraniegas, aprovechando al máximo el buen tiempo que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.