El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Morón de la Frontera se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 31 grados , comenzando con un fresco de 24 grados a primera hora y alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera que el termómetro marque hasta 31 grados. Esta variación de temperatura sugiere que, aunque las mañanas y las noches serán más frescas, las horas centrales del día serán cálidas, por lo que se recomienda a los habitantes que se mantengan hidratados y utilicen protector solar si planean estar al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable. Sin embargo, se prevé que hacia la tarde, la humedad baje a un 31%, lo que podría hacer que el calor se sienta un poco más intenso, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre, ya que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasear por la ciudad.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del sol y el aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura en los momentos más calurosos. Se aconseja a los ciudadanos aprovechar este día soleado, manteniéndose hidratados y protegidos del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.