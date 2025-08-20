El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día soleado ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 18 grados a las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados a las 18:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 46%, aumentando hasta un 76% a las 08:00, lo que podría hacer que las mañanas se sientan un poco más frescas. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 22% hacia el final de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 19 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 37 km/h a las 18:00. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:38 y el ocaso a las 21:04, lo que brinda una buena cantidad de luz solar durante el día. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y aprovechar las horas de sol. En resumen, Montilla disfrutará de un día cálido y soleado, con condiciones ideales para disfrutar del aire libre y actividades al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.