El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 33 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura será de 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 03:00.

A medida que avance la mañana, se anticipa un ligero descenso en la temperatura, que alcanzará su mínimo de 18 grados a las 08:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, se espera un aumento gradual, alcanzando los 30 grados a las 14:00, y un pico de 33 grados a las 16:00. Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán cálidas, con valores que rondarán los 32 grados hasta las 19:00, cuando comenzará a descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 37% a la medianoche y aumentando hasta un 79% a las 08:00. A medida que la temperatura sube, la humedad disminuirá, alcanzando un 19% a las 20:00. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre 24 y 38 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 15:00 y las 18:00, alcanzando hasta 38 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Moguer podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para salir a pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar del buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.