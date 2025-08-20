El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Martos se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la temperatura, que alcanzará los 30 grados a las 17:00, lo que sugiere un día cálido.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% a la medianoche y subiendo ligeramente hasta un 56% durante la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas aumenten, la humedad disminuirá, alcanzando un 29% hacia el final de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más cálida, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 12:00 y las 15:00, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas.

No se anticipa precipitación en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:35 y el ocaso a las 21:02, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, Martos disfrutará de un día espléndido, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado, perfecto para aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.