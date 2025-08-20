El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y un sol radiante que acompañará a los marcheneros durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 33 grados . En la mañana, se espera un inicio fresco con temperaturas alrededor de los 19 grados, que irán aumentando gradualmente. A medida que avance la jornada, se alcanzarán máximas de hasta 33 grados en las horas centrales del día, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente para aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. La tarde será particularmente cálida, con temperaturas que rondarán los 31 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo a un 28% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque el calor será notable, la humedad no será excesiva, lo que podría hacer que el tiempo sea más tolerable para muchos. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, el viento alcanzará velocidades de hasta 23 km/h, aumentando a 30 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas. Sin embargo, se espera que en la tarde el viento sea más fuerte, con ráfagas que podrían llegar a los 46 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los eventos al aire libre se desarrollen sin contratiempos. Con un ocaso programado para las 21:07, los marcheneros podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol tras un día soleado y caluroso. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.