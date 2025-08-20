El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen aprovechar el buen tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 34 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 19 grados a las 7:00 horas, y progresivamente se elevará hasta alcanzar un máximo de 34 grados en las horas centrales de la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura puede resultar incómoda. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en la medida de lo posible.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 24% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 57% por la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es recomendable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

El amanecer se producirá a las 7:44 horas y el ocaso será a las 21:10 horas, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y caluroso, perfecto para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para mantenerse fresco y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.