El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Mairena del Alcor disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados a las 08:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 15:00 y un máximo de 33 grados a las 18:00, lo que sugiere un día caluroso y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 50% a las 00:00 y disminuyendo a un 34% a las 02:00, antes de ir aumentando nuevamente a lo largo del día, alcanzando un 60% hacia las 23:00. Esta variación en la humedad puede hacer que el calor se sienta un poco más intenso durante las horas pico, por lo que se recomienda a los habitantes de Mairena del Alcor que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 49 km/h a las 18:00, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas rachas que se sientan intensas en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo, y es un buen momento para disfrutar de actividades al exterior, ya sea en parques, terrazas o en la propia casa.

Con el orto a las 07:43 y el ocaso a las 21:08, los habitantes de Mairena del Alcor podrán disfrutar de largas horas de luz solar. Se aconseja aprovechar el día para realizar actividades al aire libre, pero siempre con precaución ante las altas temperaturas y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.