El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Lucena disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera de manera efectiva. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a las 06:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando los 30 grados a partir de las 17:00 horas, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 47% a la medianoche y aumentando hasta un 72% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 26% por la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia durante el día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los lucentinos podrán disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que las ráfagas de viento provengan principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Las ráfagas alcanzarán su máxima intensidad en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

El orto se producirá a las 07:38, brindando luz natural a la ciudad, mientras que el ocaso se espera para las 21:03, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. Este clima despejado y cálido es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente relajarse en una terraza. En resumen, Lucena se prepara para un día espléndido, ideal para disfrutar del verano en todo su esplendor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.