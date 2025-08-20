El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo predominantemente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente y eleve las temperaturas de manera gradual. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera un aumento en la temperatura, que alcanzará los 34 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se encuentra en un 49%, pero se espera que descienda a niveles más bajos, alcanzando un 21% a las 16:00 horas. Esto podría hacer que la sensación de calor sea más intensa, especialmente durante las horas pico de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 11 y 28 km/h. A lo largo del día, las ráfagas de viento serán más intensas, alcanzando hasta 43 km/h hacia las 20:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas de la tarde.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Lora del Río pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La ausencia de lluvia también contribuirá a que el ambiente se sienta seco, lo que puede ser un factor a considerar para aquellos que son sensibles a las altas temperaturas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados a las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:08, marcando el final de un día soleado y caluroso. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre recordando mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.