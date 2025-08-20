El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 33 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 28 grados, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, la temperatura seguirá bajando hasta llegar a los 24 grados a las 04:00 y 23 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, comenzará un ascenso gradual que culminará en un máximo de 33 grados a las 17:00. Durante la tarde, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 32 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 24% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 54% a las 07:00. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya nuevamente, situándose en un 20% hacia las 16:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que el viento se intensifique, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h entre las 16:00 y las 17:00. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Linares pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el tiempo adverso. La puesta de sol se producirá a las 21:01, marcando el final de un día cálido y despejado.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, baja humedad y vientos moderados que ayudarán a mitigar el calor. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.