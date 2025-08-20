El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 21 grados a las 02:00 y 03:00, y luego estabilizándose en torno a los 20 grados a las 04:00 y 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, la temperatura comenzará a ascender de nuevo, alcanzando los 18 grados a las 06:00 y 07:00, y subiendo gradualmente hasta llegar a los 32 grados a las 16:00.

La humedad relativa también experimentará variaciones a lo largo del día. Comenzará en un 41% a las 00:00, aumentando hasta un 79% a las 05:00. A medida que el sol calienta el ambiente, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 66% a las 10:00 y un 58% a las 11:00. Hacia la tarde, se espera que la humedad se mantenga en niveles más bajos, rondando el 30% a las 15:00 y 25% a las 16:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán a las 00:00 con 28 km/h, y se mantendrán en torno a los 26 km/h durante gran parte de la mañana. A medida que el día avanza, el viento alcanzará su máxima velocidad de 46 km/h a las 23:00, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Lepe podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La salida del sol está programada para las 07:49, mientras que el ocaso será a las 21:14, brindando una larga jornada de luz natural.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.