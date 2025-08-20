El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lebrija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 20 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 31 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 25 grados, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 03:00.
A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 19 grados a las 07:00, momento en el que la humedad relativa será del 65%. Sin embargo, a partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 20 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 22 grados a las 10:00. La humedad relativa también experimentará cambios, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.
Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un máximo de 31 grados a las 17:00. La sensación térmica podría ser un poco más alta debido a la humedad, que se espera que se mantenga en torno al 39% en las horas más cálidas. El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Lebrija podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. La puesta de sol está programada para las 21:09, lo que permitirá disfrutar de una larga tarde de verano.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 23:00. La humedad aumentará ligeramente, pero el cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. En resumen, se espera un día cálido y soleado en Lebrija, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.
- El pueblo de Córdoba que llegó a ser capital de provincia y desafió al Califato
- El humo del incendio de Jarilla cubre Córdoba y obliga a extremar precauciones en el norte de la provincia
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
- Laura Luque, gerente de Sercolu: «Tenía todas las papeletas para que no me fuera bien, pero fui ganando la confianza del equipo»
- Parece la ruta 66, pero es una antigua estación de tren en un pueblo de Córdoba donde ahora puedes probar desde flamenquines hasta 'unas tostadas espectaculares
- El Plan Asfalto, que actuará en 53 calles hasta octubre, empieza en La Victoria
- Córdoba sufrirá temperaturas tórridas un día más, pero ¿será el último?: llega el fin de la ola de calor
- Dubasin adelanta al Sporting en El Molinón