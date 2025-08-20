El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza o realizar deportes.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 32 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de 28 grados, descendiendo ligeramente a 27 grados en la mañana y alcanzando los 31 grados en la tarde. Es recomendable que quienes salgan a la calle tomen precauciones ante el calor, utilizando protector solar y manteniéndose hidratados, especialmente durante las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% por la mañana y descendiendo a un 19% en las horas de mayor calor. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo y adaptarse en consecuencia.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste, con velocidades que variarán entre 9 y 17 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h por la tarde. Esto puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, pero también es recomendable tener cuidado con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es una buena noticia para quienes tienen planes al aire libre. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad y sus alrededores.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que puede ofrecer un poco de frescura. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.