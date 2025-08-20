El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

Hoy, 20 de agosto de 2025, Isla Cristina se prepara para un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará intensamente, y se espera que esta tendencia continúe durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 33°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa comenzará en un 46% y aumentará gradualmente, alcanzando un 84% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa del mar ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 18 y 31 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en la playa o en zonas abiertas. Esta brisa también contribuirá a mantener el ambiente fresco y agradable, a pesar de las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades sin temor a cambios climáticos inesperados. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes acuáticos o simplemente relajarse en la playa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que caigan a alrededor de 26°C. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:14. La noche será tranquila y agradable, perfecta para paseos al aire libre o cenas en terrazas.

En resumen, el día de hoy en Isla Cristina se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del verano, con un tiempo cálido, cielos despejados y una brisa refrescante que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.