El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que augura un día perfecto para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 32 grados a las horas pico de la tarde, entre las 16:00 y las 18:00.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Comenzará en un 39% a medianoche, aumentando hasta un 79% a las 08:00, lo que podría hacer que las primeras horas de la mañana se sientan un poco más frescas. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 20% durante las horas más cálidas del día, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cálido.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 18 y 39 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 42 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas centrales del día.

No se esperan precipitaciones en Huelva, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

En resumen, Huelva disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento moderado hará de este un día ideal para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.