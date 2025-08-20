El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 27 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 21 grados a las 06:00. A medida que avance la mañana, se espera un repunte en el termómetro, alcanzando los 24 grados a las 09:00 y llegando a los 32 grados hacia el mediodía. Este aumento de temperatura se mantendrá durante la tarde, alcanzando un máximo de 34 grados a las 18:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada debido a la humedad relativa que oscilará entre el 26% y el 69% a lo largo del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 51% a la medianoche y descendiendo a un 39% hacia la tarde. Esto puede hacer que el calor se sienta un poco más intenso, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también es recomendable tener precaución ante posibles ráfagas intensas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá tanto el tráfico como las actividades recreativas.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura en los momentos más calurosos. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas de mayor calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.