El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 27 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera un repunte en el termómetro, alcanzando los 34 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se encuentra en un 46%, aumentando gradualmente hasta un 79% a las 07:00. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 20% hacia las 20:00 horas, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 24 y 30 km/h en las primeras horas del día. A medida que el día avanza, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 20 km/h, alcanzando picos de hasta 46 km/h hacia las 20:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Écija pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes y la estabilidad del tiempo hacen de este un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse al aire libre.

Con el orto solar a las 07:40 y el ocaso a las 21:06, los ciudadanos tendrán muchas horas de luz para aprovechar. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día. En resumen, hoy será un día soleado y caluroso en Écija, perfecto para disfrutar del verano en su máxima expresión.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.