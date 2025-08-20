El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Coria del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una luminosidad óptima para realizar actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados a las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 44% a la medianoche y disminuyendo hasta un 22% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida. Este descenso en la humedad será favorable para quienes planeen actividades al aire libre, ya que se evitarán las incomodidades que pueden surgir en días más húmedos.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera constante desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 33 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 52 km/h a las 18:00, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de calor, haciendo que la tarde sea más llevadera.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado.

Con el orto solar a las 07:44 y el ocaso a las 21:10, los habitantes de Coria del Río podrán disfrutar de largas horas de luz natural. Este clima ideal es perfecto para actividades familiares, paseos por el campo o simplemente relajarse en casa. En resumen, hoy será un día espléndido en Coria del Río, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura en los momentos más calurosos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.