El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Córdoba se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un inicio de día luminoso y cálido. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 18 grados a las 07:00.

A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 20 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 34 grados hacia las 17:00. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 55% y el 19%, lo que podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico del día. La combinación de temperaturas elevadas y una humedad moderada sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 13 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 39 km/h en la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o lluvias, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:38 y el ocaso a las 21:05, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. La combinación de un cielo despejado, temperaturas cálidas y vientos moderados hace de este un día propicio para disfrutar de la belleza natural de Córdoba y sus alrededores. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas de mayor calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.