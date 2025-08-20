El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 34°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 25% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 73% en las horas de la tarde. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y nuevamente hacia el final de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución si se realizan actividades en estas zonas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre, como picnics, deportes o simplemente paseos por el parque.

El amanecer se producirá a las 07:44 y el ocaso será a las 21:10, lo que proporcionará una larga jornada de luz solar. Los atardeceres en esta época del año son especialmente hermosos, por lo que se sugiere a los residentes que aprovechen la oportunidad para disfrutar de la puesta de sol en compañía de amigos y familiares.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy será cálido, soleado y sin lluvias, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para el calor y aprovechen al máximo este espléndido día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.