El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 17 grados a las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 19:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 33 grados.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 41%, aumentando hasta un 82% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 19% hacia la tarde, lo que contribuirá a que la sensación de calor sea más llevadera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 44 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 46 km/h a las 23:00. Este viento fresco puede ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

No se anticipa precipitación alguna, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades recreativas, paseos por la playa o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:14. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados a las 23:00, lo que hará que la velada sea placentera y propicia para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.