El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 33 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00.

A medida que avanza la mañana, la temperatura seguirá bajando hasta llegar a los 22 grados a las 04:00 y 21 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, se espera un leve aumento, alcanzando los 20 grados a las 06:00 y 19 grados a las 07:00. Durante la mañana, la temperatura comenzará a ascender de nuevo, alcanzando los 19 grados a las 08:00 y subiendo gradualmente hasta los 32 grados a las 17:00, momento en el que se prevé que se registre la temperatura más alta del día.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 35% a la medianoche y disminuyendo hasta un 28% a la 01:00. A medida que el día avanza, la humedad aumentará, alcanzando un 71% a las 08:00, lo que podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 44% a las 21:00.

En cuanto al viento, se espera que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 19:00 y las 20:00, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más calurosas. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 9 y 14 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Carmona podrán disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con un ocaso programado para las 21:08, los residentes podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol en un ambiente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.