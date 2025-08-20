El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Camas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 20 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 34 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura será de 27 grados, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados a las 08:00.
A medida que avanza la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 21 grados a las 09:00 y subiendo hasta 34 grados en las horas pico de la tarde, entre las 16:00 y las 19:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará desde un 24% en la madrugada hasta un 73% en la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas más cálidas.
El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 18 km/h. En las primeras horas del día, se registrarán ráfagas de hasta 16 km/h, disminuyendo ligeramente a medida que avanza la mañana. Sin embargo, se espera que el viento aumente su intensidad en la tarde, alcanzando velocidades de hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Camas pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes y la baja probabilidad de lluvia hacen de este un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.
A medida que se acerca la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 21:09, marcando el final de un día soleado y caluroso. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables por la noche hará que sea un momento perfecto para disfrutar de cenas al aire libre o paseos nocturnos.
En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.
