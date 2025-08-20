El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Cabra, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, y las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la jornada.

A medida que avance la mañana, se anticipa que la temperatura baje ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde y llegando a un máximo de 31 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 47% y el 68%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que alcanzarán hasta 36 km/h en las horas de la tarde, provenientes del oeste. Este viento, aunque fresco, podría hacer que la sensación térmica sea más agradable, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con brisas suaves de 7 km/h en la mañana y aumentando a medida que se acerque la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, sin posibilidades de lluvia en ninguna de las franjas horarias. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se esperan interrupciones por condiciones climáticas adversas.

La puesta de sol se producirá a las 21:03, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y cielos despejados. Las temperaturas comenzarán a descender después del ocaso, alcanzando los 25 grados hacia la noche, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un día soleado y que aprovechen al máximo las condiciones climáticas favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.