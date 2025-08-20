El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

Hoy, 20 de agosto de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 31 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 31 grados. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados, descendiendo ligeramente en las horas más frescas de la madrugada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% al amanecer y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 35% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más llevadero para quienes se encuentren en la calle.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el oeste, con velocidades que variarán entre 7 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de un día de campo o realizar deportes al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día completamente seco.

A medida que el sol se ponga a las 21:08, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente agradable para la noche. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 24 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada al aire libre sin necesidad de abrigarse demasiado.

En resumen, el tiempo de hoy en Las Cabezas de San Juan será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.