El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 19 grados a las 07:00 horas.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas de la tarde, alrededor de las 18:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 25% y el 72% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme se acerque la tarde. Es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, se aconseja tener precaución, ya que el viento puede ser más intenso en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y un cielo azul.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:10 horas. La noche se presentará fresca, ideal para salir a caminar o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado, manteniéndose hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.