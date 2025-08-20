El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Bailén se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen aprovechar el buen tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 27 grados en la mañana y alcanzarán un máximo de 30 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga agradable, con un ligero descenso hacia la noche, donde se prevé que baje a 27 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, pero no excesivamente caluroso, lo que permitirá disfrutar de la jornada sin incomodidades.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 24% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 28% por la tarde. Este nivel de humedad contribuirá a que el calor sea más llevadero, evitando la sensación de bochorno que a veces acompaña a los días soleados.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que oscilarán entre 9 y 20 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando su intensidad a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en la tarde. Esto no solo proporcionará un alivio del calor, sino que también será un factor a tener en cuenta para quienes realicen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes o simplemente pasear por la ciudad.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento que aportará frescura. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de las actividades al aire libre, ya sea en familia, con amigos o en solitario. Recuerde hidratarse adecuadamente y protegerse del sol, ya que la radiación solar puede ser intensa durante las horas pico.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.