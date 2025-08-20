El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Baeza se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 20 grados a las 06:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 17:00 horas, con un registro de 38 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% a medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 56% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica podría ser más llevadera gracias a la baja humedad en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor intenso. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de Baeza o visitas a sus emblemáticos monumentos. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El orto se producirá a las 07:33 y el ocaso a las 21:00, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. La combinación de un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado hace de este un día perfecto para disfrutar de la belleza de Baeza. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y usar protector solar si planean estar al aire libre durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.