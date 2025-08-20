El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Baena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 33 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 27 grados, descendiendo ligeramente a 24 grados a las 02:00 y 03:00, para luego estabilizarse en torno a los 22 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 15:00 y llegando a un máximo de 33 grados hacia las 18:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 21% y el 56%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas centrales del día. La combinación de calor y baja humedad puede resultar en un ambiente seco, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 36 km/h a las 16:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Baena pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

El orto se producirá a las 07:37 y el ocaso a las 21:03, brindando un día largo y soleado para disfrutar. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para salir a pasear, practicar deportes o simplemente relajarse en un parque. En resumen, Baena vivirá un día de verano típico, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.