El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Arahal se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 25 grados , que irá descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando los 21 grados a media tarde. Este ligero enfriamiento será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 54% y el 75%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, la combinación de sol y temperaturas moderadas hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 18 km/h, que irán disminuyendo a medida que avance la jornada, alcanzando velocidades de entre 7 y 11 km/h en las horas centrales del día. Este viento suave proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado, permitirá que los habitantes de Arahal disfruten de un día soleado y cálido.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a recuperarse ligeramente, alcanzando un máximo de 32 grados hacia las 17:00 horas. La humedad relativa disminuirá gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera. Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, llegando a los 25 grados hacia la medianoche, con un cielo que seguirá despejado.

En resumen, el tiempo en Arahal para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin posibilidad de lluvia. Los habitantes podrán aprovechar al máximo este día soleado, ya sea realizando actividades deportivas, paseos o simplemente disfrutando de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.