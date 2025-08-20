El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Andújar se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una visibilidad óptima y temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la madrugada y bajando gradualmente hasta los 20 grados en las primeras horas de la mañana.

Durante la mañana, la temperatura seguirá cayendo hasta llegar a los 19 grados a las 6 de la mañana, y se mantendrá en torno a los 18 grados hasta las 7 de la mañana. A partir de ahí, comenzará un ascenso gradual, alcanzando los 20 grados a las 9 de la mañana y subiendo hasta los 27 grados al mediodía. La tarde será cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 30 y 34 grados, alcanzando su punto máximo a las 5 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 34 grados.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 34% por la mañana y aumentando hasta un 74% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 30% durante la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en las zonas abiertas y expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Andújar podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. En resumen, Andújar disfrutará de un día ideal para salir, con temperaturas cálidas y un cielo despejado que invitará a disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.