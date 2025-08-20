El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Almonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00, y alcanzando un mínimo de 19 grados entre las 05:00 y las 06:00.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando los 32 grados a las 16:00 horas, y culminando en un máximo de 34 grados a las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 29% en las primeras horas y un 21% hacia el final de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople del noroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 20 km/h, aumentando a 34 km/h a las 00:00. A medida que el día avanza, el viento alcanzará su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 37 km/h a las 18:00. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más calurosas, aunque se recomienda a los habitantes de Almonte mantenerse hidratados y protegerse del sol.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes y reuniones familiares. Sin embargo, es importante recordar que, aunque el cielo estará despejado, la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y ropa adecuada.

El orto se producirá a las 07:46 y el ocaso será a las 21:11, brindando a los almonteños una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Almonte será cálido y soleado, ideal para disfrutar de las actividades veraniegas, con un viento moderado que aportará algo de alivio a las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.