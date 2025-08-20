El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Aljaraque se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 40% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 74% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, la brisa del norte, que soplará a velocidades de entre 20 y 38 km/h, proporcionará un alivio refrescante, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones en Aljaraque, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios públicos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados hacia las 14:00 horas y bajando a 27 grados al caer la tarde. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 22 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

El viento, que se mantendrá del noroeste, alcanzará su máxima velocidad en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, con ráfagas que podrían llegar hasta los 41 km/h. Esto no solo contribuirá a la sensación de frescura, sino que también podría ser favorable para actividades como la navegación o el ciclismo.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y una brisa refrescante que hará que el día sea aún más placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.