El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 35 grados a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá claro, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 28 grados, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00, y alcanzando su punto más bajo de 19 grados a las 08:00.

A medida que avanza la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 21 grados a las 09:00 y subirá a 23 grados a las 10:00. El calor se intensificará durante la tarde, alcanzando su máxima de 35 grados a las 17:00. Sin embargo, a partir de las 18:00, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en 34 grados a las 19:00 y cerrando el día en 29 grados a las 23:00.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Comenzando en un 25% a la medianoche, la humedad irá aumentando a lo largo del día, alcanzando un 74% a las 08:00, lo que podría hacer que las primeras horas de la mañana se sientan un poco más calurosas. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 20% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste y noroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h a las 15:00. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de La Algaba podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La salida del sol está programada para las 07:44 y la puesta será a las 21:09, lo que brinda una amplia ventana para disfrutar de la luz del día.

En resumen, el tiempo de hoy en La Algaba será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor en las horas pico.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.