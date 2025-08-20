El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá la Real según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 17 grados a las 05:00. A medida que avanza la mañana, se espera un repunte en el termómetro, alcanzando los 19 grados a las 03:00 y 21 grados a las 01:00. Para las horas centrales del día, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 28 grados a las 16:00, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con valores que oscilan entre el 52% en la madrugada y un 31% hacia la tarde, se espera que la combinación de calor y humedad genere un ambiente cálido, aunque no excesivamente bochornoso. La brisa que soplará desde el oeste, con velocidades que rondarán entre los 5 y 10 km/h, aportará un alivio en las horas más calurosas, haciendo que la temperatura se sienta más llevadera.
En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.
El viento, que soplará principalmente desde el oeste y noroeste, alcanzará su máxima intensidad en las horas de la tarde, con ráfagas que podrían llegar a los 36 km/h. Este viento fresco será un aliado para mitigar el calor, especialmente en las horas más cálidas del día.
En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy se presenta como un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.
