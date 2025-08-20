El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 21 grados a las 06:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados a las 18:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 44% a las 00:00 y disminuyendo hasta un 20% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más elevada. A partir de las 19:00, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 50% hacia las 21:00, cuando el sol se ponga a las 21:09.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 36 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 56 km/h a las 18:00, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para eventos al aire libre, paseos y actividades recreativas.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La combinación de un cielo despejado y la ausencia de lluvias permitirá disfrutar de un día agradable, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.