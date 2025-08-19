El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 19 de agosto de 2025, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 35 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 31 grados, que descenderá ligeramente a 30 grados a la 01:00 y a 28 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando los 25 grados a las 04:00 y los 24 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, la tendencia será al alza, con un aumento que llevará el termómetro a 35 grados a las 17:00, momento en el que se prevé que se registre la temperatura más alta del día. La tarde será calurosa, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 34 grados hasta las 18:00, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica, comenzando en un 19% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 55% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 40% a las 10:00 y manteniéndose en niveles similares durante gran parte de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 49 km/h a las 17:00. Este viento, aunque fresco, podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera en comparación con el calor intenso que se experimentará durante las horas más cálidas del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 7 y 28 km/h a lo largo de la jornada, siendo más intensas en la tarde.

No se esperan precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con un cielo despejado y temperaturas elevadas, es recomendable tomar precauciones ante el calor, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.