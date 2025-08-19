El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 26 grados a las 03:00 y 25 grados a las 04:00.

Durante la jornada, el cielo permanecerá mayormente poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 35 grados. La sensación térmica será cálida, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 46% hacia las 22:00 horas. Esto puede hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa, especialmente en las horas de mayor temperatura.

En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h durante la mayor parte del día. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h a las 18:00 horas, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes y actividades en la naturaleza.

El orto se producirá a las 07:42 y el ocaso a las 21:10, brindando a los habitantes de Utrera una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy será mayormente soleado y cálido, con algunas nubes dispersas, ideal para disfrutar de un día en familia o con amigos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.