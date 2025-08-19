El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a lo largo de la jornada.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 31 grados a la 01:00 y continúe bajando hasta los 30 grados a las 02:00. Durante las horas centrales del día, el termómetro marcará un máximo de 33 grados entre las 16:00 y las 18:00, lo que sugiere un ambiente cálido, pero no excesivamente caluroso, gracias a la presencia de brisas suaves.

La humedad relativa se mantendrá baja, comenzando en un 21% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 34% a las 10:00. Esta baja humedad, combinada con las temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea más agradable, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que estas rachas pueden ser más intensas en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos por la ciudad, visitar monumentos históricos o simplemente relajarse en parques y plazas.

En resumen, Úbeda disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera. Se recomienda a los habitantes y visitantes que aprovechen el buen tiempo, manteniendo siempre precauciones ante el sol y el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.