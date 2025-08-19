El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 36 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será relativamente baja, comenzando en un 22% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a niveles que puedan resultar incómodos. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre. No se prevén lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 34 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 53 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más expuestas.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 31 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable, con temperaturas que rondarán los 22 grados a la hora de la cena.

El orto se producirá a las 07:43 y el ocaso será a las 21:11, brindando una larga jornada de luz solar. Este clima favorable es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente relajarse en una terraza. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas pico, manteniéndose hidratados y evitando la exposición directa al sol en la medida de lo posible.

En resumen, Tomares disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para aprovechar al máximo el verano, con un tiempo que invita a salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.