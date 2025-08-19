El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 27 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas sigan bajando, alcanzando un mínimo de 22 grados a las 07:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, el termómetro comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 21 grados. Durante el resto de la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00, lo que sugiere un día caluroso y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 22% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 56% a las 07:00. A lo largo del día, la humedad se estabilizará, rondando entre el 19% y el 31%, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 34 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 53 km/h a las 17:00, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea en medio del calor. Sin embargo, durante la mañana y la tarde, el viento será más suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará algo de alivio en las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.